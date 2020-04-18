Джерело - betnews365.com.
Півзахисник бельгійського Андерлехта Самір Насрі зник безвісти.
Про це повідомляє Le Figaro.
Колишній гравець збірної Франції не виходь на зв'язок з 1 квітня, і саме в цей день футболіст опублікував свій останній пост в Іnstagram.
Сьогодні 18 квітня бельгійський Андерлехт приступив до тренувань, але Насрі команда так і не дочекалася. Повідомляється, що футболіст також проігнорував індивідуальні заняття вдома, він не відповідав на дзвінки від тренерського штабу.
Відзначимо, що Насрі виступав за Марсель, Манчестер Сіті, Арсенал, Севілью, Антальяспор і Вест Гем.
Раніше, знайшовся батько спортивного журналіста.