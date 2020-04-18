 У Бельгії під час пандемії коронавірусу зник Насрі | Футбол | Champion.com.ua
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У Бельгії під час пандемії коронавірусу зник Насрі

Вчора 22:43 1308 0
З 1 квітня гравець не виходить на зв'язок
У Бельгії під час пандемії коронавірусу зник Насрі
#Насрі, #Андерлехт

Джерело - betnews365.com.

Півзахисник бельгійського Андерлехта Самір Насрі зник безвісти.

Про це повідомляє Le Figaro.

Колишній гравець збірної Франції не виходь на зв'язок з 1 квітня, і саме в цей день футболіст опублікував свій останній пост в Іnstagram.

Сьогодні 18 квітня бельгійський Андерлехт приступив до тренувань, але Насрі команда так і не дочекалася. Повідомляється, що футболіст також проігнорував індивідуальні заняття вдома, він не відповідав на дзвінки від тренерського штабу.

Відзначимо, що Насрі виступав за Марсель, Манчестер Сіті, Арсенал, Севілью, Антальяспор і Вест Гем.

Раніше, знайшовся батько спортивного журналіста.

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