З 1 квітня гравець не виходить на зв'язок

Півзахисник бельгійського Андерлехта Самір Насрі зник безвісти.

Про це повідомляє Le Figaro.

Колишній гравець збірної Франції не виходь на зв'язок з 1 квітня, і саме в цей день футболіст опублікував свій останній пост в Іnstagram.

Сьогодні 18 квітня бельгійський Андерлехт приступив до тренувань, але Насрі команда так і не дочекалася. Повідомляється, що футболіст також проігнорував індивідуальні заняття вдома, він не відповідав на дзвінки від тренерського штабу.

Відзначимо, що Насрі виступав за Марсель, Манчестер Сіті, Арсенал, Севілью, Антальяспор і Вест Гем.

Раніше, знайшовся батько спортивного журналіста.