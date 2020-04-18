Захисник Карпат може перейти у польський клуб

Тім Халл влітку може змінити клуб

Центральний захисник Карпат і збірної Люксембургу Тім Халл влітку може перебратися в чемпіонат Польщі.

Про це повідомляє sport.ua.

Інтерес до 23-річного футболіста проявляє Шльонськ з Вроцлава, який займає четверте місце в турнірній таблиці нинішнього розіграшу чемпіонату Польщі.

Шльонськ цікавився гравцем ще в зимове трансферне вікно, так само як і братиславський Слован. Однак тоді обидва клуби відмовилися від варіанту укладання угоди з львів'янами через те, що для Халла це був би третій клуб протягом одного сезону, у зв'язку з чим Тім не зміг би бути зареєстрований для участі в кінцівці сезону.

Нагадаємо, у Карпатах не виплачують зарплату протягом 3 місяців.