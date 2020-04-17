Буффон продовжив контракт з Ювентусом

42-річний воротар ще рік грати за туринців

Джерело - Главком.

Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон погодився підписати новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Tuttosport.

42-річний італієць переговорив з президентом клубу Андреа Аньєллі, і вони обидва погодилися продовжити контракт голкіпера до 2021 року.

Буффон вирішив підписати нову угоду на тих же умовах, що і поточний контракт.

У поточному сезоні Буффон провів 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 9 голів і тричі зіграв на нуль.

Буффон грає у Туріні з 2001 року, але з перервою на річне відрядження до ПСЖ. Голкіпер є одним з найкращих футболістів на своїй позиції в історії гри, також на рахунку Джанлуїджі безліч трофеїв, зокрема, звання чемпіона світу, переможця Кубку УЄФА, багаторазового чемпіона Італії та Франції.

Раніше, двоє гравців Ювентуса вилікувалися від коронавірусу.