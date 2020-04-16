Відсутність довіри зі сторони головного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона спонукали Поля Погба покинути клуб у 2012 році.

Про це розповів сам гравець.

"У Фергюсона був брак довіри до мене. Пам'ятаю, ми грали проти Блекберна, і той матч став для мене останньою краплею. У команди не було півзахисників в запасі, в центрі поля грали Парк Чжи Сун і Рафаель. Фергюсон сказав мені розминатися, але на поле так мене і не випустив.

У цей момент моє серце розбилося. Тоді я сказав Патрісу Евра, що хочу піти в Ювентус. Мені потрібно було показати, що я можу грати в стартовому складі, хоча мені там нічого не обіцяли", - розповів Погба.