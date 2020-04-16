Джерело - football.uа.
Відсутність довіри зі сторони головного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона спонукали Поля Погба покинути клуб у 2012 році.
Про це розповів сам гравець.
"У Фергюсона був брак довіри до мене. Пам'ятаю, ми грали проти Блекберна, і той матч став для мене останньою краплею. У команди не було півзахисників в запасі, в центрі поля грали Парк Чжи Сун і Рафаель. Фергюсон сказав мені розминатися, але на поле так мене і не випустив.
У цей момент моє серце розбилося. Тоді я сказав Патрісу Евра, що хочу піти в Ювентус. Мені потрібно було показати, що я можу грати в стартовому складі, хоча мені там нічого не обіцяли", - розповів Погба.
Нагадаємо, Погба планує перейти у Ювентус.