Богдан Бутко прокоментував стилі роботи трьох тренерів Шахтаря

Захисник Шахтаря Богдан Бутко, який наразі виступає на правах оренди за польський Лех, охарактеризував тренерів, з якими він працював у донецькому клубі.

Про це розповів сам гравець.

"За Луческу мене тільки раз запросили на збір. Можу сказати, що він суворий тренер, знає, що робить, завжди хоче результату. Його не хвилювало, як це буде відбуватися, головне, щоб був результат. Мені дуже подобався стиль гри Фонсеки - високо розташована оборона, багато напруги якраз від захисної лінії. Було багато агресії як в атаці, так і в обороні. Це був європейський стиль футболу, з яким він, власне, і прийшов у Шахтар. Не дарма ж ми стали чемпіонами, після двох років, коли Динамо брало золоті медалі. У Каштру, знову ж таки, свій стиль гри. Він більше довіряє молодим. За нього найкраще свідчать результати не тільки у внутрішніх турнірах, а й в Лізі Чемпіонів і в Лізі Європи", - відзначив Бутко.

Нагадаємо, Бутко дебютував за польський клуб.