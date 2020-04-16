Реал вирішив повернути Луніна з оренди

Українець за місце другого голкіпера буде конкурувати з сином Зідана

Іспанський футбольний клуб Реал у наступному сезоні поверне українського голкіпера Андрія Луніна з оренди в Ов'єдо.

Про це повідомляє L`Equipe.

Другий голкіпер Реала Альфонс Ареоля, орендований у французького ПСЖ, не має наміру залишатися у Мадриді в наступному сезоні та отримав пропозиції від англійських клубів.

У першій команді Реалу француза замінить Лука Зідан або Андрій Лунін. Кращі шанси стати дублером основного голкіпера мадридців Тібо Куртуа має саме голкіпер збірної України.

В Реалі вже готові надати Луніну місце в першій команді. А син головного тренера Реалу Зінедіна Зідана Лука, який перебуває в оренді в Расингу, не збирається продовжувати контракт з мадридцями, термін якого закінчується цього літа.

Нагадаємо, Лунін долучився до челенджу Роналду.