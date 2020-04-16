 Марсель зацікавився гравцем російського клубу | Футбол | Champion.com.ua
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Марсель зацікавився гравцем російського клубу

Сьогодні 15:54 187 0
Маріу може перейти до Марселя
Марсель зацікавився гравцем російського клубу
#Маріу, #Марсель

Джерело - livesport.ru.

Півзахисник московського Локомотива Жоау Маріу, права на якого належать Інтеру, може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє FC Inter News.

Залізничники не планують викуповувати контракт гравця. Сам Маріу хоче повернутися в Європу, де в його послугах зацікавлений Марсель.

Португальський хавбек пов'язаний з італійським клубом контрактом до 2022 року. За Локомотив півзахисник виступає на правах оренди з 2019 року.

У цьому сезоні він зіграв в 15 матчах, в яких забив один гол і зробив чотири результативні передачі. 

Раніше, французькому Марселю порекомендували голкіпера збірної України.

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