Марсель зацікавився гравцем російського клубу

Маріу може перейти до Марселя

Півзахисник московського Локомотива Жоау Маріу, права на якого належать Інтеру, може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє FC Inter News.

Залізничники не планують викуповувати контракт гравця. Сам Маріу хоче повернутися в Європу, де в його послугах зацікавлений Марсель.

Португальський хавбек пов'язаний з італійським клубом контрактом до 2022 року. За Локомотив півзахисник виступає на правах оренди з 2019 року.

У цьому сезоні він зіграв в 15 матчах, в яких забив один гол і зробив чотири результативні передачі.

Раніше, французькому Марселю порекомендували голкіпера збірної України.