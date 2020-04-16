Жиру домовився про контракт з Інтером

Жиру давно хотів покинути Челсі

Нападник Челсі Олів'є Жиру перейде в міланський Інтер цього літа.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

33-річний француз вів переговори з міланським клубом і вже погодив дворічний контракт з можливістю продовження ще на сезон.

Жиру давно хотів покинути Челсі через нестачу ігрової практики. Однак лондонський клуб не відпустив його, не знайшовши заміну.

Цього літа Жиру може покинути англійську команду безкоштовно, оскільки його контракт закінчується.

Раніше, Інтер хоче обміняти Мартінеса на Грізманна.