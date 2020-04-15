Українець потрапив до ТОП-30 найкращих гравців чемпіонату Бельгії

Voetbal Primeur склало свій рейтинг найкращих гравців

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук потрапив до списку 30 найкращих футболістів Ліги Жупіле 2019/20.

Про це повідомляє Voetbal Primeur.

Наразі оприлюднений список з 50 по 21 місце. Форвард Гента Роман Яремчук посів 28 позицію.

Третій сезон українця в команді став найкращим. Коли він отримав травму, це стало великим ударом для Гента. Очікували, що він допоможе команді у плей-оф, але тепер ми знаємо, чим все закінчиться.

Раніше повідомлялося, що Яремчук відновився від травми.