Українець потрапив до ТОП-30 найкращих гравців чемпіонату Бельгії

Джерело - football24.ua.
Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук потрапив до списку 30 найкращих футболістів Ліги Жупіле 2019/20.
Про це повідомляє Voetbal Primeur.
Наразі оприлюднений список з 50 по 21 місце. Форвард Гента Роман Яремчук посів 28 позицію.
Третій сезон українця в команді став найкращим. Коли він отримав травму, це стало великим ударом для Гента. Очікували, що він допоможе команді у плей-оф, але тепер ми знаємо, чим все закінчиться.
Раніше повідомлялося, що Яремчук відновився від травми.