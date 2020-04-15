 Мілан зацікавився захисником Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Мілан зацікавився захисником Динамо

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Мілан зацікавився захисником Динамо
#Попов, #Динамо, #Мілан

Джерело - football24.ua.

У послугах 21-річного українського захисника Динамо Дениса Попова зацікавлений Мілан.

Про це повідомляє milannews24.com.

Россонері шукають заміну аргентинцеві Матео Мусаккіо, контракт якого закінчується через рік, але сторони ніяк не можуть домовитися щодо його продовження.

Мілан шукає гравця, трансферна вартість якого буде прийнятною для клубу. Саме Попов став для червоно-чорних одним із пріоритетних варіантів. Італійський гранд розраховує, що Динамо погодиться відпустити свого таланта за суму, яка не перевищить 15 млн євро, а також розраховує на допомогу в переговорах наставника збірної України Андрія Шевченка.

До слова, Попов провів у поточному сезоні 16 поєдинків у складі Динамо в усіх турнірах, записавши до свого активу 2 забитих голи. Один із них - вирішальний у матчі Кубка України проти Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Наполі слідкує за двома гравцями Динамо.

Нагадаємо, Вербич назвав ціль Динамо.

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