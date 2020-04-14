Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі хоче зайняти місце лідера команди Віктора Циганкова.

Про це заявив сам футболіст.

"Маю намір боротися з Циганковим. Це хороший гравець. Чому він повинен йти? Чому всі вважають, що він зараз піде? Він грає, він лідер команди. Я повинен прагнути, щоб бути на його місці. Дивитися, як він робить, вчитися у нього.

Так, він мій конкурент, але ніхто не говорить, що це мій ворог. Поки він готовий, грає і допомагає команді, чому я повинен задавати питання: Чому він грає, а я сиджу?. Якщо це приносить користь команді - він повинен грати", - сказав Цітаішвілі.