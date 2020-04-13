Цітаішвілі: Хочу грати з грандами

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі не хоче йти в оренду у слабку команду.

Про це розповів сам гравець.

"Пропозиції завжди є. Але мені нецікаво. Ось піду я в якийсь клуб. Якщо він, наприклад, з нижньої шістки - то який мені сенс? Я хочу грати з грандами - з Шахтарем, з Динамо, якщо піду в оренду. Це цікаво.

Хочу перейти в команду, яка гратиме в моєму стилі. Якщо я перейду в команду, яка вічно обороняється, а я іншого стилю гравець, то чому я навчуся. Я навчуся відбирати м'яч, але не покажу те, що я можу. Що ти покажеш керівництву Динамо - що ти оборонятися вмієш?", - сказав Цітаішвілі.