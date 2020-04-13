Талант Атлетіко може піти з клубу

Родріго Рікельме влітку може змінити клуб

Півзахисник Атлетіко Родріго Рікельме може змінити клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє AS.

20-річним іспанцем цікавляться Реал, Аякс, Бетіс, Валенсія, Селтік і ПСВ. В кінці сезону у Рікельме закінчиться контракт, який він не планує продовжувати.

У поточному сезоні Рікельме зіграв один матч за основну команду. У 21 зустрічі за другу команду іспанець забив п'ять голів.

Також, Манчестер Юнайтед та Інтер претендують на Парті.

Нагадаємо, Атлетіко націлився на трансфер Міліка.