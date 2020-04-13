Абу Ханна не планує покидати Зорю

Захисник Зорі Йоель Абу Ханна найближчим часом не збирається змінювати клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже щасливий захищати кольори луганської Зорі. Тут мене все влаштовує. Цей клуб дав мені відмінну можливість розвиватися, грати в єврокубках і ставати краще і сильніше з кожним днем. Ми показуємо класну гру і тому зараз я не думаю над зміною команди. Але це футбол, ніколи не говори ніколи, адже все може змінитися. Поки я не бачу сенсу шукати клуб сильніше, адже в Зорі все на дуже хорошому рівні", - розповів Абу Ханна.