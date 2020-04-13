 Абу Ханна не планує покидати Зорю | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Український спортивний журналіст захворів на коронавірус
Сьогодні 12:38 1679
Гельзін: Що Грімм зробив для українського футболу за 20 тисяч євро на місяць?
Сьогодні 11:51 749
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 11:06 5100
Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ
Сьогодні 08:24 1496
Гутцайт зізнався, що готовий призначати олігархів президентами федерацій
Вчора 22:10 1017 2
Гол Мілевського приніс вольову перемогу Динамо у 4 турі чемпіонату Білорусі
Вчора 20:53 2116
Тренер збірної України заразився коронавірусом
Вчора 16:08 4085
Помер легендарний гонщик Формули-1
Вчора 14:16 3129 1
Українського тріатлоніста дискваліфікували на 4 роки
Вчора 09:48 1019
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Вчора 08:20 3271 1
Блоги
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов Valeriy Ruchka
Вчора 12:31 3187
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином Андрій Твердохліб
Вчора 10:30 7955
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 09:20 567
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком Андрій Твердохліб
Вчора 08:20 3270 1
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин Андрій Твердохліб
11.04.2020 20:02 3482 1
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:43 2650
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:03 6121
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч Андрій Твердохліб
11.04.2020 12:37 685
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні Андрій Твердохліб
11.04.2020 11:14 3976 2
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
10.04.2020 20:33 1820
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця Valeriy Ruchka
10.04.2020 18:04 750
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза Андрій Твердохліб
10.04.2020 17:45 4022
У мережі закликали позбавити громадянства Усика
У мережі закликали позбавити громадянства Усика Valeriy Ruchka
10.04.2020 16:14 7947 22
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині Valeriy Ruchka
10.04.2020 13:20 722
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі Андрій Твердохліб
10.04.2020 13:15 4598
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:58 Футбол Барселона хоче позбутися Дембеле 447
18:46 Футбол Галатасарай розпочав переговори по трансферу Балотеллі 258
18:31 Футбол Трубін є стратегічним проєктом Шахтаря - журналіст 510
18:15 Футбол У Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського 681
17:57 Футбол Маліновський вказав на ситуацію з коронавірусом в Італії 663
17:45 Футбол У Динамо спростували завершення карантину 631
17:31 Футбол Сезон АПЛ можуть дограти на Вемблі 610
17:16 Футбол У Шахтарі розглядають варіанти повернення до тренувань 696
17:04 Блог УПЛ дограють, баласт Шахтаря і де дівся ліберо - ТаТоТаке 598
16:56 Футбол ПСЖ цікавиться голкіпером Аякса 756
16:45 Футбол Абу Ханна не планує покидати Зорю 779
16:31 Футбол Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе 1174
16:13 Футбол Михайленко відзначив роботу італійського тренера Дніпро-1 999
15:54 ММА Промоутер Хрюнов порадив президенту UFC не будувати інтриг навколо Хабіба 1022
15:40 Блог Стадіон, так стадіон. Рік після виборів: що казали про політику спортсмени 225
15:40 Баскетбол Чемпіонат Іспанії планують завершити на віддалених островах 1176
15:32 Футбол У Чорноморця борги по зарплаті і фінансові проблеми 1279
15:25 Футбол Маліновський: Керівництво Аталанти боялося, що я можу сказати щось зайве 1520
15:10 Футбол Півзахисник Динамо назвав трійку найкращих стадіонів України 1694
14:55 Футбол Грімм - про заборгованість по зарплаті: Була невелика затримка 1120
14:40 Євро-2020 Маліновський: Збірній України може піти на користь перенесення Євро-2020 1140
14:25 Футбол 19 квітня у країні СНД відновиться футбольний чемпіонат 1324
14:10 Футбол Смалійчук закликав Палкіна висунути його кандидатуру на посаду президента УПЛ 1548
13:54 Футбол Стала відома дата відновлення чемпіонату України 1968
13:40 Футбол Хавбек Барселони: Я не мішок картоплі, сам вирішу своє майбутнє 1649

Абу Ханна не планує покидати Зорю

Сьогодні 16:45 779 0
Йоель Абу Ханна прокоментував своє майбутнє
Абу Ханна не планує покидати Зорю
#Зоря, #Абу Ханна

Джерело - isport.ua.

Захисник Зорі Йоель Абу Ханна найближчим часом не збирається змінювати клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже щасливий захищати кольори луганської Зорі. Тут мене все влаштовує. Цей клуб дав мені відмінну можливість розвиватися, грати в єврокубках і ставати краще і сильніше з кожним днем. Ми показуємо класну гру і тому зараз я не думаю над зміною команди. Але це футбол, ніколи не говори ніколи, адже все може змінитися. Поки я не бачу сенсу шукати клуб сильніше, адже в Зорі все на дуже хорошому рівні", - розповів Абу Ханна.

Нагадаємо, колишній гравець Таврії та Зорі помер в окупованому Криму.

Коментарі ()