Дем'яненко пояснив, чому залишив Нітру

Ексфутболіст і тренер київського Динамо Анатолій Дем'яненко за сімейними обставинами залишив словацьку Нітру.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Покинув Нітру за сімейними обставинами. Дуже шкода, що так вийшло, але нічого не поробиш. Ми нормально розійшлися. Жодних конфліктів чи проблем не було. До того ж зараз непростий час - коронавірус, карантин.

Зараз перебуваю в Україні. Ще не визначився, що буду робити далі. На моє місце в Нітрі вже шукають нового тренера", - сказав Дем'яненко.