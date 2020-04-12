Легенда Роми хоче замінити Фонсеку

Легенда Роми Даніеле де Россі хотів би тренувати "вовків" після завершення професійної кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"Я більше не старий футболіст, я стаю молодим тренером. Звичайно, я хочу очолити Рому, але для цього потрібно стати хорошим тренером. Моє завдання - приносити цій команді користь, а не просто займати кабінет тому, що мене вважають одним із символів клубу.

Хотілося б попрацювати в Ромі довше, але потрібно розуміти, що ніхто не здатний тренувати "вовків" так само довго, як я грав за цю команду ", - сказав де Россі.