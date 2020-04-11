Худжамов став на захист української мови

Мова дуже важливіша для виживання нашого етносу та нації.

Про це розповів екскапітан Маріуполя Рустам Худжамов.

"Проблема, що в нашій країні вважають селюками українців за те, що ми розмовляємо українською. Розмовляючи українською, ми стаємо селюками, стаємо бандерівцями. Чимось таким не дуже хорошим, хоча ми розмовляємо на своїй рідній землі рідною мовою.

Я з села під Києвом, завжди розмовляв українською, приїжджаю до Києва в команду. Нас зібрали в один клас на Нивках. Коли починав говорити українською, мені казали: "Фу, селюк. Ти з села". А на початку 90-х всі намагалися відділитися від цього. З’являлися закордонні машини, статусні речі. Якщо говорив українською, то це було нестатусно.

Зараз дехто демонструє, що не питання, якою мовою розмовляти – українською чи російською. Головне – як ти ставишся до країни. Це важливіше. Хоча мова дуже важливіша для виживання нашого етносу та нації", - розповів Худжамов.