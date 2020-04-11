Цітаішвілі необхідно покинути Динамо – Джулай

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі потрібно визначитися зі своїм майбутнім.

Про це розповів футбольний коментатор Дмитро Джулай.

"Цітаішвілі? Це дозування по 5 ігрових хвилин, мені здається, не зовсім правильне. Можна, звичайно, сказати, що раніше в дублі довго тримали. Але раніше багато було. Тут потрібно вже щось глобально вирішувати.

Якщо футболіст потрібен, то нехай він виходить не на 5 хвилин в одному матчі з 10. Якщо ж він не потрібен, то скажіть йому, хай шукає інший клуб. Причому, бажано, щоб це був клуб з Європи. Адже це краще, ніж грати в оренді в нашому чемпіонаті", – підкреслив Джулай.