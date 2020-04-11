Худжамов надіється відновити кар’єру

Капітан Маріуполя Рустам Худжамов не зміг продовжити кар’єру через травму коліна.

Про це розповів сам футболіст.

"Ситуація дуже складна. Вона не є доброю, бо вболівальники не дізналися про моє становище безпосередньо від мене. А від когось третього (Олександра Бабича, – прим.), не я це розповів.

Першу серйозну травму з цим коліном отримав в 13 років, потім операція в 17. Більше мучився, аніж грав у футбол, в ці 4 роки в дитинстві. В мене є надія на продовження кар’єри, але вона не дуже велика.

Операцію ще не робив, а вона дуже складна. Має складатися з двох частин. З огляду на те, як я грав в цьому чемпіонаті, розумію, що можу давати результат. Але треба бути реалістом – в 37 років навряд чи вдасться знайти професійну команду. Для свого его вийти побігати – але не на професійному рівні", - розповів Худжамов.