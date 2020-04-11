Худжамов назвав унікальність Луніна

Український голкіпер Андрій Лунін може стати світовою зіркою футболу.

Про це розповів колишній воротар Маріуполя Рустам Худжамов.

"Унікальність Луніна в тому, що в цьому віці йому не знесло дах від успіху. Чемпіон світу, найкращий воротар цього чемпіонату, Реал. Це унікальний випадок, коли людина потрапила в 20 років в Реал. Від цього могло вежу знести начисто. А він не звертає увагу, це супер.

За воротарськими якостями - він спокійний. Навіть якщо була помилка, він не реагує на неї. Якщо було щось суперкласне, відбите, він теж себе не заводить.

Думаю, в Реалі звертають увагу на таку якість, як скромність. Як футболіст буде себе вести в повсякденному житті, це буде асоціюватися з маркою Реала. Але і перспектива. Якщо все складеться - Лунін виросте в зірку світового масштабу", - сказав Худжамов.