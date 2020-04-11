Алессіо Романьйолі може залишитися у Мілані

Мілан хоче зберегти захисника Алессіо Романьйолі і планує почати з ним переговори по новому контракту.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Чинна угода італійського центрбека з клубом розрахована до червня 2022 року, а його зарплата становить 3,5 млн євро в рік. Керівництво "россонері" готове збільшити зарплату футболіста до 5 млн євро в рік, щоб утримати його в команді.

У поточному сезоні 25-річний гравець провів 29 поєдинків у футболці Мілана.

Нагадаємо, Барселона хоче придбати капітана Мілана.