 Мілан хоче зберегти Романьйолі | Футбол | Champion.com.ua
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Мілан хоче зберегти Романьйолі

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Алессіо Романьйолі може залишитися у Мілані
Мілан хоче зберегти Романьйолі
#Мілан, #Романьйолі

Джерело - football.uа.

Мілан хоче зберегти захисника Алессіо Романьйолі і планує почати з ним переговори по новому контракту.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Чинна угода італійського центрбека з клубом розрахована до червня 2022 року, а його зарплата становить 3,5 млн євро в рік. Керівництво "россонері" готове збільшити зарплату футболіста до 5 млн євро в рік, щоб утримати його в команді.

У поточному сезоні 25-річний гравець провів 29 поєдинків у футболці Мілана.

Нагадаємо, Барселона хоче придбати капітана Мілана.

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