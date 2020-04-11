Нападник Динамо Ібрагім Каргбо працює, щоб повернутися на поле.

Про це розповів сам гравець.

"Із моїм коліном уже все в порядку (Каргбо отримав пошкодження внутрішньої бокової зв'язки на зимових зборах. – прим) я працюю над тим, щоб повернутися на поле в хорошій формі. Що стосується моїх тренувань на карантині, то ми отримали програму занять від тренерів із фізпідготовки. Майже кожного ранку протягом 20-30 хвилин я бігаю на Новопечерських Липках, неподалік від свого дому. Потім повертаюся до квартири та виконую вправи для кору та коліна.

Останнім часом почав їздити на клубну базу, там займаюся з м’ячем і роблю інтенсивні бігові вправи. Учора тренувався на базі разом із Беніто та Кадірі, сьогодні у нас відпочинок, а завтра знову повернемося до занять. Особисто я не можу провести два дні поспіль без тренувань, якщо пропускаю день, то наступного повинен потренуватися", - розповів Каргбо.