Н'Голо Канте можу змінити клуб

Челсі готове відпустити хавбека Н'Голо Канте в літнє трансферне вікно, якщо отримають гідну пропозицію.

Про це повідомляє 90min.

Канте цікавляться ПСЖ і Реал. Клуби активно моніторять ситуацію 29-річного француза на Стемфорд Брідж.

У гравця чинний до літа 2023 року, але тренерський штаб лондонців сумнівається, що центрхав зможе відіграти на ТОП-рівні увесь період дії угоди.

У нинішньому сезоні Н'Голо Канте зіграв 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

Нагадаємо, Барселона відмовилась безкоштовно підписувати Вілліана.