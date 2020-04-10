Пивбар Мілевського закрився

Джерело - Чемпіон.

Пивбар Артема Мілевського під назвою Міля Beer Shop, який відкрили минулого року, переживає непрості часи. Деякі ЗМІ пишуть, що в закладі почали демонтувати обладнання та меблі, натякаючи на те, що бар не витримав конкуренції.

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Втім, співвласник бару агент Олександр Панков в своєму Instagram розвіяв чутки.