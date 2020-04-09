Джерело - Чемпіон.
Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду провів тренування на Стадіоні Мадейри, незважаючи на пандемію коронавірусної інфекції.
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Роналду займався поруч з іншими футболістами.
Раніше Роналду закликав своїх підписників дотримуватися карантину і залишатися вдома, щоб мінімізувати ризик зараження.
Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).— B3 (@b3naldo7) April 9, 2020
No days off for the GOAT👌🏻🙌🏻👑🐐 pic.twitter.com/YPi9PhAS9c
У поточному сезоні Роналду провів за Ювентус 32 матчі у всіх турнірах, де забив 25 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус.