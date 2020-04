Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду провів тренування на Стадіоні Мадейри, незважаючи на пандемію коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє [email protected]

Роналду займався поруч з іншими футболістами.

Раніше Роналду закликав своїх підписників дотримуватися карантину і залишатися вдома, щоб мінімізувати ризик зараження.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).



No days off for the GOAT👌🏻🙌🏻👑🐐 pic.twitter.com/YPi9PhAS9c