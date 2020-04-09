 Герта офіційно призначила нового головного тренера | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У футболі змінили правила гри рукою та офсайду
Сьогодні 10:15 3870
Джулай: Ставлення до тренерського штабу Динамо? Дивіться у турнірну таблицю
Сьогодні 20:55 639
Плотницький - про своє повернення з Італії: Я проти примусової обсервації
Сьогодні 20:39 1124
Усик сказав кому належить Крим
Сьогодні 18:10 2613
Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо
Сьогодні 17:10 1579
Усик порадив повіситися прихильникам декомунізації
Сьогодні 15:14 5749 24
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:18 18819
Вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу
Вчора 22:25 653
Рекордно впала ціна Ярмоленка
Вчора 20:09 2413
Легендарну українську біатлоністку призначено на посаду заступника міністра молоді та спорту України
Вчора 16:40 3184 1
Блоги
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:30 14288
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:09 2540
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:08 479
ВІДЕО. Алієв повторив 5 своїх легендарних штрафних
ВІДЕО. Алієв повторив 5 своїх легендарних штрафних Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:00 1224
Дешевий понт - Форвард Динамо спростував свої ж слова про подарований BMW
Дешевий понт - Форвард Динамо спростував свої ж слова про подарований BMW Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:19 1328
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:40 Баскетбол Михайлюк: Можливо, отримаю громадянство США 268
21:25 Футбол Джулай: Нинішнє турнірне становище Динамо - це те, на що заслуговує команда 523
21:10 Бокс Усик: Не піду в політику, обманювати вмію тільки у рингу 407
20:55 Футбол Джулай: Ставлення до тренерського штабу Динамо? Дивіться у турнірну таблицю 639
20:39 Волейбол Плотницький - про своє повернення з Італії: Я проти примусової обсервації 1124
20:25 Футбол ПСЖ має намір скоротити зарплати гравцям 604
20:09 Бокс Усик вказав запитання, які хотів би задати Зеленському 1189 1
19:55 Баскетбол ФІБА перенесла чемпіонат Європи 645
19:40 Футбол Роналду грубо порушив карантин 1403
19:25 Футбол Барселона та Інтер розпочали перемовини щодо трансферу Мессі 1208
19:10 Бокс Усик назвав диктатора найкращим президентом 1777 3
18:55 Футбол Герта офіційно призначила нового головного тренера 1079
18:40 Футбол Метревелі: Чутки про те, що я буду лобіювати інтереси Шахтаря - повна нісенітниця 1205
18:25 Футбол Маркевич: У керівника Чорноморця проблеми, але ми віримо у краще 1036
18:10 Бокс Усик сказав кому належить Крим 2613
17:55 Футбол Лідер Ліверпуля побудує у рідному місті першу лікарню, через відсутність якої помер його батько 354
17:39 Бокс Усик: Цікаво було б побоксувати з Мухаммедом Алі 1386
17:25 Футбол Ібрагімович тренується з клубом, акціями якого володіє 1292
17:10 Футбол Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо 1579
16:55 Футбол 10-разовий чемпіон Бельгії ризикує втратити професійний статус 1750
16:40 Баскетбол Чемпіон України спробує проявити себе у НБА 1509
16:30 Блог Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 14309
16:27 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 12 1020
16:24 Бокс Усик: Лікарі рятують нас з подряпаними обличчями від масок 1610
16:10 Баскетбол Хімік підписав новий контракт із захисником збірної України 1329

Герта офіційно призначила нового головного тренера

Сьогодні 18:55 1079 0
Лаббадія очолив столичний клуб
Герта офіційно призначила нового головного тренера
#Герта

Джерело - Чемпіон.

Керувати берлінською Гертою буде німецький фахівець Бруно Лаббадія.

Про це повідомляє прес-служба Герти.

Контракт 54-річного наставника з берлінським клубом розрахований до літа 2022 року.

Наставнику поставлена мета збереження прописки в Бундеслізі і боротьба за єврокубки в наступному сезоні. Лаббадія має репутацію рятівника клубів від вильоту. Саме цим він займався в Гамбурзі і в Вольфсбурзі. У минулому сезоні йому вдалося вивести "вовків" в єврокубки (6 місце).

Нагадаємо, Бундесліга продовжила карантин до 30 квітня.

Раніше, Ройс пожертвував 500 тисяч на підтримку підприємств, які несуть збитки через коронавірус.

Коментарі ()