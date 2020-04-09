Герта офіційно призначила нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Керувати берлінською Гертою буде німецький фахівець Бруно Лаббадія.
Про це повідомляє прес-служба Герти.
Контракт 54-річного наставника з берлінським клубом розрахований до літа 2022 року.
Bruno #Labbadia wird neuer Cheftrainer von Hertha BSC. Alle Informationen zum vorgezogenen Wechsel auf der Trainerbank: https://t.co/cekypBehaV#hahohe pic.twitter.com/SJ0V5qbJEK— Hertha BSC (@HerthaBSC) April 9, 2020
Наставнику поставлена мета збереження прописки в Бундеслізі і боротьба за єврокубки в наступному сезоні. Лаббадія має репутацію рятівника клубів від вильоту. Саме цим він займався в Гамбурзі і в Вольфсбурзі. У минулому сезоні йому вдалося вивести "вовків" в єврокубки (6 місце).
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