Герта офіційно призначила нового головного тренера

Лаббадія очолив столичний клуб

Джерело - Чемпіон.

Керувати берлінською Гертою буде німецький фахівець Бруно Лаббадія.

Про це повідомляє прес-служба Герти.

Контракт 54-річного наставника з берлінським клубом розрахований до літа 2022 року.

Bruno #Labbadia wird neuer Cheftrainer von Hertha BSC. Alle Informationen zum vorgezogenen Wechsel auf der Trainerbank: https://t.co/cekypBehaV#hahohe pic.twitter.com/SJ0V5qbJEK — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 9, 2020

Наставнику поставлена мета збереження прописки в Бундеслізі і боротьба за єврокубки в наступному сезоні. Лаббадія має репутацію рятівника клубів від вильоту. Саме цим він займався в Гамбурзі і в Вольфсбурзі. У минулому сезоні йому вдалося вивести "вовків" в єврокубки (6 місце).

Нагадаємо, Бундесліга продовжила карантин до 30 квітня.

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