Аркадіуш Мілік може влітку покинути Наполі

Шальке готовий запропонувати Наполі 25 млн євро за 26-річного польського нападника Аркадіуша Міліка.

Про це повідомляє AS.

Наполі очікує отримати за трансфер нападника 40 млн євро. Можливо, італійський клуб все ж доведеться поступитися, оскільки контракт Міліка розрахований до літа 2021 року.

Наполі і Мілік поки що не можуть домовитися про продовження угоди, оскільки Аркадіуш бажає заробляти 5 млн євро за сезон.

Нагадаємо, Мілік може покинути Наполі через конфлікт з клубом.