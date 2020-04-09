Джерело - football.ua.
Шальке готовий запропонувати Наполі 25 млн євро за 26-річного польського нападника Аркадіуша Міліка.
Про це повідомляє AS.
Наполі очікує отримати за трансфер нападника 40 млн євро. Можливо, італійський клуб все ж доведеться поступитися, оскільки контракт Міліка розрахований до літа 2021 року.
Наполі і Мілік поки що не можуть домовитися про продовження угоди, оскільки Аркадіуш бажає заробляти 5 млн євро за сезон.
Нагадаємо, Мілік може покинути Наполі через конфлікт з клубом.