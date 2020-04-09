Півзахисник Боруссії Дортмунд Марко Ройс міг перейти в Баварію.

Про це розповів сам гравець.

"У мене була пропозиція від Баварії, як і від інших клубів. Я дуже поважаю мюнхенців і те, що їх клуб робив протягом десятиліть.

Але я завжди хотів грати за Боруссію Д. Це завжди був клуб, до якого моє серце тягнуло мене. Коли я тоді грав у Гладбаху, мені було ясно: в Бундеслізі я б перейшов тільки в Дортмунд, інакше я поїду за кордон", - розповів Ройс.