Ювентус влітку продасть П’янича

Міралем П'янич влітку може покинути Ювентус

Керівництво Ювентуса у майбутнє трансферне вікно хоче продати півзахисника Міралема П'янича.

Про це повідомляє il Bianconero

Свою згоду на продаж боснійського футболіста дав менеджер команди Мауріціо Саррі, який розраховує на Родріго Бентанкура в центрі поля.

Відзначається, що потенційна трансферна вартість П’янича складе 60 млн євро. Продаж хавбека боси клубу розглядають як розв'язання фінансових проблем, які виникли через кризу.

Нагадаємо, Ювентус заради Погба готовий позбутися Дибали та П'янича.