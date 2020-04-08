 Динамо з українцями переграло Шахтар Вернидуба у півфіналі Кубка Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо з українцями переграло Шахтар Вернидуба у півфіналі Кубка Білорусі

Сьогодні 21:22 911 0
Нойок відзначився забитим голом, Мілевський - результативною передачею
Динамо з українцями переграло Шахтар Вернидуба у півфіналі Кубка Білорусі
#Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 квітня, у першому матчі півфіналу Кубка Білорусі брестське Динамо приймало солігорський Шахтар.

У матчі проти Шахтаря з перших хвилин вийшли всі три українці - Нойок, Мілевський і Хачеріді. Мілевського було замінено на 67-ій хвилині.

Динамо змогло забити два швидкі голи. Першим відзначився Нойок, а через кілька хвилин з передачі Мілевського забив Савицький. Рахунок перших 13 хвилин матчу не зазнав змін до фінального свистка головного арбітра зустрічі. 

Матч-відповідь між цими командами заплановано на 29 квітня.

Кубок Білорусі
Півфінал, перший матч
8 квітня

Динамо (Брест) - Шахтар (Солігорськ) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Нойок, 2:0 - 13 Савицький

Раніше, у першому матчі іншого півфіналу Кубка Білорусі Славія-Мозир перемогла Бате.

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