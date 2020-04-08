Динамо з українцями переграло Шахтар Вернидуба у півфіналі Кубка Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 квітня, у першому матчі півфіналу Кубка Білорусі брестське Динамо приймало солігорський Шахтар.
У матчі проти Шахтаря з перших хвилин вийшли всі три українці - Нойок, Мілевський і Хачеріді. Мілевського було замінено на 67-ій хвилині.
Динамо змогло забити два швидкі голи. Першим відзначився Нойок, а через кілька хвилин з передачі Мілевського забив Савицький. Рахунок перших 13 хвилин матчу не зазнав змін до фінального свистка головного арбітра зустрічі.
Матч-відповідь між цими командами заплановано на 29 квітня.
Динамо (Брест) - Шахтар (Солігорськ) 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Нойок, 2:0 - 13 Савицький
Раніше, у першому матчі іншого півфіналу Кубка Білорусі Славія-Мозир перемогла Бате.