Наполі зацікавився нападником російського клубу

Азмун може замінити Міліка

Нападник Зеніта Сердар Азмун зацікавив італійське Наполі.

Про це повідомляє transfermarketweb.com.

Скаути італійського клубу переглядали гравця перед перервою через коронавірусу. Клуб оцінює 25-річного Сердар Азмун в 18 мільйонів євро.

Його контракт з Зенітом розрахований до 2022-го року. Раніше Сердар Азмун виступав за Рубін і Ростов. У Наполі він може замінити Аркадіуша Міліка, який зібрався піти з команди.

У нинішньому сезоні на рахунку іранця 10 голів і шість гольових передач в 21 матчі чемпіонату Росії.