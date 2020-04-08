Наполі зацікавився нападником російського клубу

Джерело - xsport.ua.
Нападник Зеніта Сердар Азмун зацікавив італійське Наполі.
Про це повідомляє transfermarketweb.com.
Скаути італійського клубу переглядали гравця перед перервою через коронавірусу. Клуб оцінює 25-річного Сердар Азмун в 18 мільйонів євро.
Його контракт з Зенітом розрахований до 2022-го року. Раніше Сердар Азмун виступав за Рубін і Ростов. У Наполі він може замінити Аркадіуша Міліка, який зібрався піти з команди.
У нинішньому сезоні на рахунку іранця 10 голів і шість гольових передач в 21 матчі чемпіонату Росії.