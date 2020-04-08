Бєсєдін вказав на підтримку Суркісів

Брати Суркіси підтримали нападника Динамо Артема Бєсєдіна після дискваліфікації.

Про це розповів сам нападник.

"Хто був найбільшою опорою і підтримкою в цей час? Звичайно, моя сім'я - дружина, дитина. Вони дуже велику роль зіграли. Президент клубу Ігор Суркіс, його брат Григорій Суркіс. Вони мене підтримали. До розмови з ними я був в дуже пригніченому стані, це м'яко сказано. Вони мене підтримали, як могли. Спасибі їм за це", - відзначив Бєсєдін.