ПСЖ має бажання викупити трансфер Ікарді

Аргентинець може залишитися у французькому клубі

Керівництво паризького ПСЖ прийняло рішення викупити у міланського Інтера трансфер аргентинського нападника Мауро Ікарді.

Про це Corriere dello Sport.

Французький клуб готовий заплатити за футболіста € 70 млн, які передбачені в його орендну угоду в якості суми викупу.

Раніше повідомлялося, що форвард хоче повернутися в Італію після закінчення сезону.

Мауро Ікарді виступає за Парі Сен-Жермен з літа 2019 року. У нинішньому сезоні аргентинський форвард взяв участь в 20 матчах італійського національного чемпіонату (14 - в основному складі), в яких став автором 12 забитих м'ячів і віддав дві результативні передачі. Контракт футболіста з міланським клубом діє до літа 2022 року.