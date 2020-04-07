ПСЖ має бажання викупити трансфер Ікарді

Джерело - championat.com.
Керівництво паризького ПСЖ прийняло рішення викупити у міланського Інтера трансфер аргентинського нападника Мауро Ікарді.
Про це Corriere dello Sport.
Французький клуб готовий заплатити за футболіста € 70 млн, які передбачені в його орендну угоду в якості суми викупу.
Раніше повідомлялося, що форвард хоче повернутися в Італію після закінчення сезону.
Мауро Ікарді виступає за Парі Сен-Жермен з літа 2019 року. У нинішньому сезоні аргентинський форвард взяв участь в 20 матчах італійського національного чемпіонату (14 - в основному складі), в яких став автором 12 забитих м'ячів і віддав дві результативні передачі. Контракт футболіста з міланським клубом діє до літа 2022 року.