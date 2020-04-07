Легендарний француз може очолити Фенербахче

Блан є головним кандидатом на цю посаду

Фенербахче має намір призначити Лорана Блана в якості нового головного тренера.

Про це повідомляє L'Equipe.

Французький фахівець є головним кандидатом на цю посаду.

Нагадаємо, що до паузи в сезоні стамбульці звільнили з поста головного тренера Ерсуна Янала. На цей час виконувачем обов'язків керманича є Зекі Мурат Гелі.

Відзначається, що поки переговорів з Бланом або ким-небудь ще не починалося.

Блан раніше очолював Бордо, збірну Франції і ПСЖ. З Бордо він виграв чемпіонат, Кубок ліги і два Суперкубки країни, з ПСЖ за три роки - три чемпіонати, два Кубки, три Суперкубки і три Кубки ліги. Після відходу з паризької команди в 2016 році Блан не поновлював тренерську діяльність.

Раніше, у Фенербахче виявили коронавірус у шести осіб.