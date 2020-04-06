Джерело - espreso.tv.
Ексфорвард збірної Німеччини Мирослав Клозе може стати асистентом головного тренера Баварії Ганс-Дітера Фліка
Про це повідомляє Bild.
Колишній гравець збірної Німеччини зараз працює у Баварії головним тренером юнацької команди (до 17 років). За інформацією джерела, 41-річний Клозе хотів би спробувати себе в ролі одного із помічників Фліка, але остаточного рішення ще не прийняв, адже поки не отримав ліцензії PRO.
Мирослав Клозе виступав за Баварію з 2007 по 2011 рік, провів 150 матчів, забив 53 голи та віддав 27 результативних передач.
Нагадаємо, Баварія готова розпочати тренування.