Мирослав Клозе може отримати нову роль у Баварії

Ексфорвард збірної Німеччини Мирослав Клозе може стати асистентом головного тренера Баварії Ганс-Дітера Фліка

Про це повідомляє Bild.

Колишній гравець збірної Німеччини зараз працює у Баварії головним тренером юнацької команди (до 17 років). За інформацією джерела, 41-річний Клозе хотів би спробувати себе в ролі одного із помічників Фліка, але остаточного рішення ще не прийняв, адже поки не отримав ліцензії PRO.

Мирослав Клозе виступав за Баварію з 2007 по 2011 рік, провів 150 матчів, забив 53 голи та віддав 27 результативних передач.

Нагадаємо, Баварія готова розпочати тренування.