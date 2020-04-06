 Клозе може стати тренером Баварії | Футбол | Champion.com.ua
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Клозе може стати тренером Баварії

Сьогодні 11:57 314 0
Мирослав Клозе може отримати нову роль у Баварії
Клозе може стати тренером Баварії
#Баварія, #Клозе

Джерело - espreso.tv.

Ексфорвард збірної Німеччини Мирослав Клозе може стати асистентом головного тренера Баварії Ганс-Дітера Фліка

Про це повідомляє Bild.

Колишній гравець збірної Німеччини зараз працює у Баварії головним тренером юнацької команди (до 17 років). За інформацією джерела, 41-річний Клозе хотів би спробувати себе в ролі одного із помічників Фліка, але остаточного рішення ще не прийняв, адже поки не отримав ліцензії PRO.

Мирослав Клозе виступав за Баварію з 2007 по 2011 рік, провів 150 матчів, забив 53 голи та віддав 27 результативних передач.

Нагадаємо, Баварія готова розпочати тренування.

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