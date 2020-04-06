Тіаго Сілва влітку може покинути ПСЖ

Центральний захисник ПСЖ Тіаго Сілва розглядає варіант з поверненням в Мілан, за який він виступав в період з 2009 по 2012 рік.

Про це повідомляє Football Italia.

Очікується, що ПСЖ не буде перешкоджати відходу досвідченого центрбека через його віку, а сам футболіст ніколи не приховував своєї симпатії до Мілана.

Проблемою у переході гравця може стати високі вимоги бразильця по заробітній платі. Компанія Elliott Management Corporation, що володіє Міланом, встановила обмеження, які не дозволять клубу серйозно розщедрюватися на оклади гравців.

Раніше повідомлялося, що Ікарді може перейти у Мілан.