 Сілва може повернутися у Мілан | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 12:14 130
Михайличенко: Для догравання чемпіонату ще потрібен місяць підготовки
Вчора 20:40 1131 1
УЄФА заплатила кругленьку суму відступних за звільнення Суркіса
Вчора 19:40 3769
Усик жорстко відповів підписнику в Instagram
Вчора 14:27 3805 7
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу
Вчора 13:15 1118 2
Збірна України зберегла місце у ТОП-25 найкращих команд світу
Вчора 13:04 613
Юрій Пантя: Футболісти, які грали в Криму не повинні соромитися цього
Вчора 12:31 491 1
Зозуля подарував обладнання лікарні Альбасете
04.04.2020 23:30 2479
Золота колекція. Легендарний матч Україна - Росія
04.04.2020 20:23 3261
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
04.04.2020 14:05 2633
Блоги
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:20 82
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 347
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу Андрій Твердохліб
Вчора 13:15 1114 2
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ Valeriy Ruchka
Вчора 11:56 288
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:55 975
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:30 Інше Гутцайт: Усі спортивні об’єкти України повинні залишатися в спорті 16
12:30 Футбол Стали відомі збитки Реала у випадку зупинення футбольного сезону 26
12:20 Блог Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 103
12:16 Фехтування Перенесення Олімпіади піде на користь збірній України – Комащук 199
12:14 Футбол Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 130
11:57 Футбол Клозе може стати тренером Баварії 310
11:52 RunNews 5 найефективніших спортивних добавок для бігунів 289
11:49 Футбол Страх гірший за коронавірус – тренер Вітебська 408
11:32 Футбол Аталанта викупить контракт Пашаліча 410
11:17 Футбол Морозюк: Дружина заразилась коронавірусом у перукарні 1852
10:57 Футбол Яремчук відновився від травми - Безус 537
10:46 ММА Бій Фергюсона відбудеться у США 728
10:31 Футбол Сілва може повернутися у Мілан 644
10:16 Футбол Скрипник: Гравці Зорі були на піку форми 723
09:55 Футбол Стоїчков закликав достроково зупинити сезон Ла-Ліги 780
09:46 Футбол Фонсека хоче залишити Смоллінга у Ромі 859
09:30 Футбол Барселона визначила долю Грізманна 819
09:15 ММА Нурмагомедов не виступить на UFC 249 990
08:57 Футбол Мілан відмовився підписувати Ракитича 882
08:45 Футбол Мілевський: У Хачеріді то температура, то гіпс 1667
08:30 Футбол Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону - Палкін 1134
08:13 Футбол Ікарді може перейти у Мілан 985
5 Квітня 2020
23:54 Баскетбол Бобров - про лікування коронавірусу: У лікарні ледь не збожеволів 2108
23:43 Футбол Худжамов: Якщо буде така ситуація з коронавірусом як в Італії, то наша медична система просто ляже 374
23:34 Футбол Чеферін: Краще грати без глядачів, ніж взагалі не грати 1377

Сілва може повернутися у Мілан

Сьогодні 10:31 644 0
Тіаго Сілва влітку може покинути ПСЖ
Сілва може повернутися у Мілан
#Сілва, #ПСЖ, #Мілан

Джерело - football.uа.

Центральний захисник ПСЖ Тіаго Сілва розглядає варіант з поверненням в Мілан, за який він виступав в період з 2009 по 2012 рік.

Про це повідомляє Football Italia.

Очікується, що ПСЖ не буде перешкоджати відходу досвідченого центрбека через його віку, а сам футболіст ніколи не приховував своєї симпатії до Мілана.

Проблемою у переході гравця може стати високі вимоги бразильця по заробітній платі. Компанія Elliott Management Corporation, що володіє Міланом, встановила обмеження, які не дозволять клубу серйозно розщедрюватися на оклади гравців.

Раніше повідомлялося, що Ікарді може перейти у Мілан.

Коментарі ()