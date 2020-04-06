Фонсека хоче залишити Смоллінга у Ромі

Джерело - football.ua.
Англійський центральний захисник Кріс Смоллінг може продовжити у Ромі.
Про це розповів головний тренер римського клубу Пауло Фонсека.
"Я був здивований його здібностями. Смоллінг ніколи не виступав за межами Англії і виявився в чемпіонаті, в якому вкрай важлива тактична складова і потрібно приділяти велику увагу деталям. Йому вдалося швидко адаптуватися. Він хороший і розумний хлопець.
У Кріса є саме ті характеристики, які я ціную в центральних захисників. Він швидкий, його практично неможливо обіграти один в один. Його читання і розуміння гри чудово, тому він є дуже важливим для нас гравцем.
Хочу, щоб Смоллінг продовжив грати за Рому, якщо це можливо. Він прекрасний професіонал і людина. З ним приємно мати справу", - розповів Фонсека.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед визначився з ціною на Смоллінга.