Фонсека хоче залишити Смоллінга у Ромі

Англійський центральний захисник Кріс Смоллінг може продовжити у Ромі.

Про це розповів головний тренер римського клубу Пауло Фонсека.

"Я був здивований його здібностями. Смоллінг ніколи не виступав за межами Англії і виявився в чемпіонаті, в якому вкрай важлива тактична складова і потрібно приділяти велику увагу деталям. Йому вдалося швидко адаптуватися. Він хороший і розумний хлопець.

У Кріса є саме ті характеристики, які я ціную в центральних захисників. Він швидкий, його практично неможливо обіграти один в один. Його читання і розуміння гри чудово, тому він є дуже важливим для нас гравцем.

Хочу, щоб Смоллінг продовжив грати за Рому, якщо це можливо. Він прекрасний професіонал і людина. З ним приємно мати справу", - розповів Фонсека.