Роналду може повернутися до мадридського Реала

Нападник відчуває ностальгію за Мадридом

Португальський форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду серйозно задумався над поверненням до мадридського Реала.

Про це повідомляє Calciomercato.

Португалець відчуває ностальгію за тими часами, коли виступав на Сантьяго Бернабеу. 35-річний футболіст може перебратися в Мадрид вже цього літа. Нападника не влаштовує його ситуація в Ювентусі.

Кріштіану Роналду грав за Реал з 2009 по 2018 рік, а потім перейшов до туринського клуб влітку 2018 року. У поточному сезоні Кріштіану забив 25 м'ячів в 32 матчах за Ювентус.

Нагадаємо, Роналду може перейти у Манчестер Юнайтед.