Роналду може повернутися до мадридського Реала

Джерело - sport.ua.
Португальський форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду серйозно задумався над поверненням до мадридського Реала.
Про це повідомляє Calciomercato.
Португалець відчуває ностальгію за тими часами, коли виступав на Сантьяго Бернабеу. 35-річний футболіст може перебратися в Мадрид вже цього літа. Нападника не влаштовує його ситуація в Ювентусі.
Кріштіану Роналду грав за Реал з 2009 по 2018 рік, а потім перейшов до туринського клуб влітку 2018 року. У поточному сезоні Кріштіану забив 25 м'ячів в 32 матчах за Ювентус.
Нагадаємо, Роналду може перейти у Манчестер Юнайтед.