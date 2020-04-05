Морозюк: Гармаш приїхав, потягнув нас на дно

Турецький Різеспор жахливо грає цього сезону.

Про це розповів український захисник команди Микола Морозюк.

"Незадоволений останніми результатами команди. Цей сезон вийшов жахливим. Перша половина, до зими, ще була більш-менш, з перепадами. Але після зими стало гірше. Гармаш приїхав, потягнув нас на дно.

Зараз у команди змінився тренер, у нього хороша кваліфікація, з ним ми можемо поліпшити результати. За п'ять днів роботи він багато нам дав, але потім карантин зупинив весь процес. До цього у нас був, можна сказати, розбрід в головах, було мало футболу, купа проблем. Намагалися грати, але не виходило", - сказав Морозюк.