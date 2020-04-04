Перейра хоче залишитися у Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра не планує покидати англійський клуб.

Про це розповів сам гравець.

"Навіть коли я приїхав в Юнайтед в такому молодому віці, я розумів, що це великий клуб, в якому готові давати шанс молодим футболістам.

Це саме те, що трапилося зі мною. Сульшер знає, що ми завжди будемо поруч з ним. Молоді гравці вірні тренеру і роблять все, щоб захистити його, так як він повністю довіряє нам.

Для мене велика честь грати тут, і тому я хочу залишитися в Юнайтед. Я хочу битися за нього, вигравати матчі і трофеї", - розповів Перейра.