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Гоффенгайм хотів викупити Циганкова – Вацко

Сьогодні 16:47 699 0
Віктор Вацко міг перейти у Бундеслігу
Гоффенгайм хотів викупити Циганкова – Вацко
#Циганков

Джерело - Вацко Live.

Влітку минулого року лідер Динамо Віктор Циганков міг перейти в німецький Гоффенгайм.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Зараз за Віктора пропонують серйозні гроші. Чув, що минулого літа Гоффенгайм був готовий заплатити за нього 15 млн. Але не знаю, правда це чи ні.

Хоча нібито німці приїжджали на матчі з Брюгге. За українського футболіста з клубу, який грає в Лізі Європи, 15 мільйонів - це не такі вже маленькі гроші", - розповів Вацко.

Нагадаємо, Циганков шокував собаку своєю новою зачіскою.

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