Барселона пообіцала Неймару купити його влітку

Таким чином каталонці зупинили трансфер бразильця до Реала

Джерело - Футбол 24.

Під час літнього трансферного вікна у 2019-му Реал перебував за крок до трансферу Неймара, але між сторонами втрутилась Барселона.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонці переконали 28-річного бразильця відмовитись від переїзду в Мадрид.

Натомість боси Барселони пообіцяли нападнику підписати його вже влітку 2020 року.

Сам бразилець також схиляється до повернення у табір "блаугранас".

Нагадаємо, Неймар долучився до боротьби з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Барселона може включити Грізманна у трансфер Неймара.