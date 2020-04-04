Барселона пообіцала Неймару купити його влітку

Джерело - Футбол 24.
Під час літнього трансферного вікна у 2019-му Реал перебував за крок до трансферу Неймара, але між сторонами втрутилась Барселона.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Каталонці переконали 28-річного бразильця відмовитись від переїзду в Мадрид.
Натомість боси Барселони пообіцяли нападнику підписати його вже влітку 2020 року.
Сам бразилець також схиляється до повернення у табір "блаугранас".
Нагадаємо, Неймар долучився до боротьби з коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що Барселона може включити Грізманна у трансфер Неймара.