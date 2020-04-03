Матч чемпіонату Білорусі перенесено через пандемію коронавірусу

Зустріч була перенесена через непросту епідеміологічної ситуації

Джерело - Прессбол.

Матч 3-го туру чемпіонату Білорусі Вітебськ - Смолевичі перенесений з Вітебська до Борисова.

Про це повідомляє Прессбол.

Зустріч була перенесена через непросту епідеміологічної ситуації в Вітебську. Зустріч відбудеться 5 квітня, як і було заплановано. Нагадаємо, чемпіонат Білорусі є єдиним європейським футбольним турніром, який сьогодні не був припинений через пандемію коронавірусу.

Раніше в Білорусі призупинили юнацький і молодіжний чемпіонати, однак основна першість продовжується за графіком.