Ексгравець гірник прокоментував можливий перехід до Барселони

Джерело - ФК Шахтар Донецьк.

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна під час кар'єри гравця мав шанс опинитися в Барселоні, але тоді він вважав за краще залишитися в Україні.

Про це заявив сам Срна.

"Приймав рішення серцем. Я не міг кинути Шахтар. Тоді була війна. Не хотів, щоб люди подумали, що я їду з клубу, тому що ми не в Донецьку. Відчував, що це важливий момент нашого життя - життя Шахтаря і Донбасу. Знаю, наскільки мене поважали і любили в Донецьку і наскільки я любив. Я просто не міг дозволити собі образити або розчарувати людей. Не шкодую, що не перейшов до Барселони. Я залишився в Шахтарі, тому що моє серце прийняло таке рішення, ось і все", - сказав Срна.

Раніше, Срна розробив тактику боротьби проти коронавірусу.