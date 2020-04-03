 Білшина вдома програла ФК Городея у 3 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Білшина вдома програла ФК Городея у 3 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 18:50 399 0
Стартував третій тур чемпіонату
Білшина вдома програла ФК Городея у 3 турі чемпіонату Білорусі
#Білшина, #Городея

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 квітня, у третьому турі чемпіонату Білорусі Білшина приймала ФК Городея.

У середині другого тайму матчу гості завдяки голу Сайчича вийшли вперед. Городея святкувала першу перемогу у сезоні, для Білшини це вже третя поразка.

У складі Білшини українець Михайло Писко увесь матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
3 тур, 3 квітня

Білшина - Городея 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 66 Сайчич

Раніше в Білорусі призупинили юнацький і молодіжний чемпіонати, однак основна першість продовжується за графіком.

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