Франков: Ребров може повернутися у Динамо

Сергія Реброва підкуповують його невгамовні амбіції, адже він дійсно хоче працювати тренером і рухається вперед.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Чи повернеться Сергій Ребров в Динамо? Він, безумовно, легенда клубу як гравець. Ребров непогано попрацював в Динамо, хоча і залишився дещо суперечливий осад з приводу ряду трансферів.

Але в Реброва підкуповують його невгамовні амбіції, адже він дійсно хоче працювати тренером і рухається вперед. Той факт, що він працював в Азії, а тепер - в Угорщині, теж характеризує його з кращого боку, адже Ребров набуває досвід.

Як складеться ситуація з Динамо, думаю, вам зараз ніхто толком не відповість, хоча я вважаю, варіант з його поверненням, в тій або іншій якості, цілком реальним", - зазначив Франков.