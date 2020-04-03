Шутков назвав найкращих голкіперів Шахтаря

Колишній воротар Шахтаря Дмитро Шутков назвав найперспективніших голкіперів клубу.

Про це розповів сам воротар.

"У минулі роки я б виділив Яна Лаштувку. Воротар з чудовими якостями. Стіпе Плетікоса прекрасно грав у збірній, але в Шахтарі у нього не склалося.

Багато перспектив і авансів було у Богдана Шуста. Чудово вписався у Шахтар Олександр Рибка. У 2011 році, здається, його навіть найкращим воротарем країни визнавали. Але історія з сечогінним препаратом зіграла злий жарт і він отримав дискваліфікацію.

Зараз у Андрія Пятова за спиною хороші дублери. Не хочеться називати багато імен, щоб у хлопців зоряна хвороба не почалася. Але Анатолія Трубіна все ж виділю. Пам'ятаю його, коли він ще у шестирічному віці прийшов в Шахтар. Він відповідальний хлопець, і похвала не повинна його зіпсувати", – розповів Шутков.