 Несмачний: Не захотів іти в структуру Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Фонсека дав добро на перехід бразильця з Шахтаря до Роми
Вчора 20:40 2975
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 12:37 657
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Сьогодні 11:54 2131 2
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 22:29 16785 2
Франков назвав розмір бюджету Динамо
Вчора 21:40 1583
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні
Вчора 15:47 634
Співробітник прес-служби Чорноморця трагічно загинув рятуючи тварин
Вчора 13:58 1275 3
Несмачний: У Лобановського була ефективність, а в Газаєва - бузглузда біготня
Вчора 13:12 675
Коронавірусом захворів російський тренер, який контактував з Усиком
Вчора 12:30 2121
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Вчора 12:19 1894
Блоги
Серіали про спорт які варто подивитися на карантині
Серіали про спорт які варто подивитися на карантині Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:20 215
Правда або пий! Алієв відповів на всі найжорсткіші запитання
Правда або пий! Алієв відповів на всі найжорсткіші запитання Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:59 229
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:54 2098 1
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
Вчора 22:29 16785 2
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний Valeriy Ruchka
Вчора 17:55 699
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні Valeriy Ruchka
Вчора 15:47 634
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський Valeriy Ruchka
Вчора 14:39 593
Аліссон свій фантастичний кидок відсвяткував у стилі Роналду
Аліссон свій фантастичний кидок відсвяткував у стилі Роналду Valeriy Ruchka
Вчора 10:19 708
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою Valeriy Ruchka
01.04.2020 22:41 576
Як зараз виглядає Несмачний – легенда Динамо, який став Свідком Єгови
Як зараз виглядає Несмачний – легенда Динамо, який став Свідком Єгови Valeriy Ruchka
01.04.2020 16:34 8329 2
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців Valeriy Ruchka
31.03.2020 18:14 595
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання Valeriy Ruchka
31.03.2020 10:08 1362
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком Valeriy Ruchka
30.03.2020 20:37 1476
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру Valeriy Ruchka
30.03.2020 18:53 590
Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
30.03.2020 17:22 1491 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:32 Футбол Шутков назвав найкращих голкіперів Шахтаря 89
15:16 Біатлон Підгрушна вказала на важливість Бринзака 232
14:57 Футбол Неймар долучився до боротьби з коронавірусом 261
14:45 Біатлон Тренера Логінова вигнали зі збірної Росії через допінг 803
14:31 Футбол Соболь назвав переваги перенесення Євро-2020 406
14:20 Блог Серіали про спорт які варто подивитися на карантині 221
14:17 Футбол Несмачний: Не захотів іти в структуру Динамо 1606 1
13:59 Блог Правда або пий! Алієв відповів на всі найжорсткіші запитання 230
13:58 Футбол Ікарді визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ 521
13:44 Футбол Тер Штеген поставив ультиматум Барселоні 963
13:28 Гандбол Український гандболіст номінований на звання MVP чемпіонату Естонії 533
13:15 Футбол Барселона зіграє у провінції, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу 731
12:56 Футбол В АПЛ перенесуть дату відновлення чемпіонату 586
12:46 Футбол Рома знову спробує підписати Тете 837
12:37 Футбол Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем 657
12:34 Футбол Алієв назвав причину бійки з Максимовим 2260
12:14 Футбол Динамо не отримало грошей за перехід Сідклея 809
11:55 Футбол Роналдінью має шанс достроково вийти із в’язниці 1208
11:54 Блог Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy 2131 2
11:47 Футбол Баварія відмовиться від трансферу Сане 751
11:33 Футбол Алієв назвав свій найдорожчий секс 957
11:18 Футбол Сан-Паулу відмовляється платити Динамо за трансфер Че Че 1072
10:57 ММА Нурмагомедов: Мак-Грегор виглядає, як стара повія 711
10:49 RunNews Кето-дієта: що це і кому вона дійсно потрібна 889
10:48 Баскетбол Ягупова лідирує в голосуванні лауреатів сезону в Євролізі 899

Несмачний: Не захотів іти в структуру Динамо

Сьогодні 14:17 1606 1
Андрій Несмачний прокоментував робот у Динамо
Несмачний: Не захотів іти в структуру Динамо
#Динамо, #Несмачний

Джерело - Бомбардир.

У Динамо необхідно міняти всю структуру клубу.

Про це розповів колишній захисник Динамо Андрій Несмачний.

"Я не захотів. Мені тоді дзвонив Михайличенко і говорив: Давай, Андрій, в нашу структуру. Можеш піти або в селекцію, або в U-19. Я сказав, що подумаю.

У Динамо потрібно міняти весь підхід і менеджмент. У кожному відділі повинні працювати професіонали, потрібно навчатися і підвищувати рівень, щоб механізм працював злагоджено. Честь і повага легендам і людям, які робили славу Динамо, але бути футболістом і функціонером - різні речі.

Просто сидіти і від мене нічого не буде залежати - не люблю я бути на побігеньках. Хочеться щось внести своє, а для цього потрібні знання. Я готовий вчитися і зробити щось корисне для команди, а просто відбувати номер, отримувати зарплату і просиджувати місце в офісі - це не для мене", - сказав Несмачний.

Нагадаємо, Суркіс зірвав трансфер Несмачного у Блекберн.

Коментарі ()