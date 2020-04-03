У Динамо необхідно міняти всю структуру клубу.

Про це розповів колишній захисник Динамо Андрій Несмачний.

"Я не захотів. Мені тоді дзвонив Михайличенко і говорив: Давай, Андрій, в нашу структуру. Можеш піти або в селекцію, або в U-19. Я сказав, що подумаю.

У Динамо потрібно міняти весь підхід і менеджмент. У кожному відділі повинні працювати професіонали, потрібно навчатися і підвищувати рівень, щоб механізм працював злагоджено. Честь і повага легендам і людям, які робили славу Динамо, але бути футболістом і функціонером - різні речі.

Просто сидіти і від мене нічого не буде залежати - не люблю я бути на побігеньках. Хочеться щось внести своє, а для цього потрібні знання. Я готовий вчитися і зробити щось корисне для команди, а просто відбувати номер, отримувати зарплату і просиджувати місце в офісі - це не для мене", - сказав Несмачний.