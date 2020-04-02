Вілліан може покинути Челсі

Атакувальний півзахисник лондонського Челсі Вілліан близький до того, щоб продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє Tuttosport.

У послугах бразильця зацікавлений туринський Ювентус, який зараз активно стежить за гравцем. Відзначимо, що у колишнього півзахисника Шахтаря влітку закінчується термін контракту з лондонським клубом і в рядах Старої Синьйори він може возз'єднатися з іншим колишнім лідером "гірників" – Дугласом Костою.

Головним аргументом на користь переходу 31-річного бразильця в ряди чемпіона Італії є той факт, що Вілліан добре знайомий з головним тренером Ювентуса Мауріціо Сарри по роботі в Челсі.

Нагадаємо, Челсі відпустив Вілліана до Бразилії.