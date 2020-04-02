 Вілліан може перейти у Ювентус | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Кабмін посилив карантин: заборонено відвідування спортивних та дитячих майданчиків
Вчора 16:50 1402
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів
Сьогодні 10:33 1965
Експерт телеканалів Футбол висуне свою кандидатуру на посаду президента УПЛ
Вчора 23:53 756
Бій Хабіб - Фергюсон скасовано
Вчора 22:43 394
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 22:24 13409 2
Блохін погодився очолити ФК Київ
Вчора 14:24 8872 5
Ващук назвав вартість Динамо
Вчора 12:32 3187 1
Ломаченко отримав погрозу від Хейні
Вчора 12:18 2487
Сталлоне зніме кіно про братів Кличків
Вчора 11:49 925
Чемпіонський бій Постола знову перенесли
31.03.2020 23:07 1650
Блоги
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання Valeriy Ruchka
31.03.2020 10:08 1308
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком Valeriy Ruchka
30.03.2020 20:37 1375
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру Valeriy Ruchka
30.03.2020 18:53 549
Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
30.03.2020 17:22 1395 1
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 57!
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 57! Valeriy Ruchka
30.03.2020 16:46 650
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:17 Футбол Вілліан може перейти у Ювентус 526
10:57 Футбол У Карпатах запропонували розширити УПЛ до 16 команд 436
10:46 ММА Ми знали, що Нурмагомедов не битиметься з Фергюсоном - Вайт 378
10:33 Баскетбол Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 1965
10:31 Футбол Корінтіанс може повернути Сідклея у Динамо 458
10:19 Блог Аліссон свій фантастичний кидок відсвяткував у стилі Роналду 281
10:15 Баскетбол Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу 1134
09:57 Футбол Фіорентина веде переговори щодо трансферу Маліновського 835
09:46 ММА Фергюсон: Нурмагомедов злякався та втік 735
09:31 Футбол Ящишин назвав фінансову ситуацію у Карпатах 810
09:15 Футбол В МЛС зафіксували перший випадок коронавірусу 564
08:58 Футбол Клопп може влітку покинути Ліверпуль 1428
08:47 Футбол Худжамов запропонував залишити 23 тури в УПЛ 757
08:30 Футбол Кадара не пустили в Китай 1868
08:12 Футбол УЄФА може скасувати Суперкубок Європи 1024
1 Квітня 2020
23:53 Футбол Експерт телеканалів Футбол висуне свою кандидатуру на посаду президента УПЛ 756
23:50 Хокей У клубі НХЛ чотири працівники заразилися коронавірусом 2725
23:39 Футбол Ювентус готовий відмовитися від чемпіонства 2805
23:25 Бокс Форман: Вайлдер може легко перемогти Ф'юрі 2566
23:17 Бокс Українець битиметься в андеркарті бою Усик - Чісора 2852
23:09 Футбол Всі футболісти Валенсії ще раз здали тести на коронавірус 2736
22:59 Футбол Дружина Маліновського: Італія пройшла пік зараження коронавірусом 3359
22:55 Теніс Організатори US Open не планують переносити турнір 2596
22:43 ММА Бій Хабіб - Фергюсон скасовано 394
22:41 Блог Золота колекція. Майк Тайсон - Евандер Холіфілд: поєдинки в яких було все. Відео бою 296

Вілліан може перейти у Ювентус

Сьогодні 11:17 526 0
Вілліан може покинути Челсі
Вілліан може перейти у Ювентус
#Челсі, #Вілліан, #Ювентус

Джерело - segodnya.ua.

Атакувальний півзахисник лондонського Челсі Вілліан близький до того, щоб продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє Tuttosport.

У послугах бразильця зацікавлений туринський Ювентус, який зараз активно стежить за гравцем. Відзначимо, що у колишнього півзахисника Шахтаря влітку закінчується термін контракту з лондонським клубом і в рядах Старої Синьйори він може возз'єднатися з іншим колишнім лідером "гірників" – Дугласом Костою.

Головним аргументом на користь переходу 31-річного бразильця в ряди чемпіона Італії є той факт, що Вілліан добре знайомий з головним тренером Ювентуса Мауріціо Сарри по роботі в Челсі.

Нагадаємо, Челсі відпустив Вілліана до Бразилії.

Коментарі ()