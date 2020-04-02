В МЛС зафіксували перший випадок коронавірусу

Джерело - isport.ua.
В американській лізі МЛС футболіст Філадельфії Юніон захворів коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Він почуває себе добре, дотримується всіх необхідних правил карантину. Наш медичний штаб знаходиться на зв'язку з медиками охорони здоров'я.
Цей випадок не становить небезпеки для Лос-Анджелеса, який був нашим останнім суперником. Також спокійними можуть бути і наші фанати.
Здоров'я гравців і персоналу - пріоритет. Всю необхідну додаткову інформацію ми надамо в міру її появи", - йдеться в заяві клубу.
Нагадаємо, всі футболісти Валенсії ще раз здали тести на коронавірус.