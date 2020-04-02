В МЛС зафіксували перший випадок коронавірусу

В американській лізі МЛС футболіст Філадельфії Юніон захворів коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Він почуває себе добре, дотримується всіх необхідних правил карантину. Наш медичний штаб знаходиться на зв'язку з медиками охорони здоров'я.

Цей випадок не становить небезпеки для Лос-Анджелеса, який був нашим останнім суперником. Також спокійними можуть бути і наші фанати.

Здоров'я гравців і персоналу - пріоритет. Всю необхідну додаткову інформацію ми надамо в міру її появи", - йдеться в заяві клубу.